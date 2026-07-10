Суд Твери конфисковал иномарку Ford у повторно задержанного пьяного водителя

Также суд лишил нарушителя прав на два с половиной года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повторная поездка в состоянии алкогольного опьянения стоила жителю Твери личного автомобиля. В ноябре 2025 года на улице Горького сотрудники полиции остановили машину марки Ford под управлением нетрезвого мужчины, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Прокуратура Заволжского района Твери поддержала гособвинение по делу, возбужденному по части 1 статьи 264.1 УК РФ. По решению суда виновному назначили один год лишения свободы условно с годовым испытательным сроком, а также лишили его права управлять транспортом на два года и шесть месяцев. Автомобиль Ford конфискован в доход государства.