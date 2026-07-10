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НовостиОбщество10 июля 2026 10:49

МЧС предупредило о ливнях, грозах и граде в Тверской области

Экстренное штормовое предупреждение синоптиков в связи с резким ухудшением погоды объявлено с 10 по 11 июля в Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Из-за шквального ветра порывами до 20 метров в секунду и ливней в Тверской области повышается вероятность обрывов линий электропередачи.

Из-за шквального ветра порывами до 20 метров в секунду и ливней в Тверской области повышается вероятность обрывов линий электропередачи.

Фото: Павел МАКАРОВ.

По сообщению Тверского гидрометцентра, в период с 15:00 10 июля и до конца суток 11 июля 2026 года в Тверской области ожидаются ливни, сильные дожди, грозы и дневной град. Кратковременные порывы ветра при грозе могут достигать 15–20 метров в секунду.

Спасатели МЧС предупреждают о высоких рисках обрывов ЛЭП и линий связи, падения шатких конструкций и деревьев на автомобили, а также дорожно-транспортных происшествий и заторов на трассах. Гражданам рекомендуют ограничить выход из зданий, закрывать окна, выключать электроприборы и не подходить к оборванным проводам.

На улице запрещено прятаться под деревьями, за остановками и рекламными щитами. В экстренных случаях необходимо звонить в единую службу спасения по номерам 101, 01 или на телефон доверия МЧС региона (4822) 39-99-99.