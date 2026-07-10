Власти Твери ограничат движение транспорта 19 июля

Администрация Твери опубликовала распоряжение о масштабных ограничениях для всех видов транспорта, включая электросамокаты.

Администрация Твери опубликовала распоряжение о временном прекращении движения и парковки всех видов транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. 19 июля ограничения вступят в силу с 00:01 до 23:59 на улицах Советской (от Тверского проспекта до Волжского проезда), Вольного Новгорода (от Тверского проспекта до Свободного переулка), Свободном переулке (от Новоторжской до набережной Степана Разина) и набережной Степана Разина (от Тверского проспекта до Свободного переулка).

На этих же участках запретят парковку, которая также будет закрыта на Краснофлотской набережной (от Циммервальдской до площади Победы), улицах Бебеля (от моста через Тьмаку до набережной Тьмаки) и Новоторжской (от моста до Ивана Седых).

Кроме того, с 20:00 до 23:59 движение транспорта перекроют на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира, Волжском проезде, Советской улице (до площади Победы), площади Победы, Краснофлотской набережной, набережной Тьмаки, улицах Софьи Перовской (от площади Победы до Ефимова), Бебеля и Новоторжской (от Ефимова до Ивана Седых).