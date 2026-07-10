В Твери полиция задержала девушку по делу о незаконном обороте порнографии

Двадцатичетырехлетняя девушка призналась, что создавала и транслировала ролики ради популярности и заработка. Фото: МВД ТВерской области.

Желание получить популярность и заработок обернулось уголовным делом для 24-летней жительницы Твери. В полиции сообщили, что девушка создавала у себя дома запрещенные видеоролики категории «18+» со своим участием и распространяла их среди подписчиков.

Оперативники областного управления по борьбе с киберпреступлениями задержали подозреваемую и провели обыск в ее квартире, изъяв телефоны с запрещенным контентом, а также оборудование и аксессуары. Фигурантка полностью созналась в содеянном.

Следственным управлением УМВД по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ. За изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет законодательство предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.