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НовостиОбщество10 июля 2026 9:44

В Твери полиция задержала девушку по делу о незаконном обороте порнографии

Тверичанка стала фигурантом уголовного дела из-за трансляций контента категории «18+»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Двадцатичетырехлетняя девушка призналась, что создавала и транслировала ролики ради популярности и заработка. Фото: МВД ТВерской области.

Двадцатичетырехлетняя девушка призналась, что создавала и транслировала ролики ради популярности и заработка. Фото: МВД ТВерской области.

Желание получить популярность и заработок обернулось уголовным делом для 24-летней жительницы Твери. В полиции сообщили, что девушка создавала у себя дома запрещенные видеоролики категории «18+» со своим участием и распространяла их среди подписчиков.

Оперативники областного управления по борьбе с киберпреступлениями задержали подозреваемую и провели обыск в ее квартире, изъяв телефоны с запрещенным контентом, а также оборудование и аксессуары. Фигурантка полностью созналась в содеянном.

Следственным управлением УМВД по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ. За изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет законодательство предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.