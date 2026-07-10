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НовостиОбщество10 июля 2026 9:05

В Твери 13 июля отключат горячую воду на двух улицах из-за испытаний

«Объединенные энергетические системы Тверской области» проверят прочность теплосетей от котельной Керамического завода
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Водителей просят не парковать машины на люках теплокамер.

Водителей просят не парковать машины на люках теплокамер.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери 13 июля начнется плановая проверка тепловых сетей на прочность и плотность. По информации ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», работы пройдут на коммуникациях от котельной Керамического завода.

На время гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет временно отключено по адресам: Московское шоссе, дом №35 и поселок Керамического Завода, дом №5. Автомобилистов Твери настоятельно просят не парковать машины на люках тепловых камер.

В случае обнаружения провалов асфальта или выброса воды на поверхность граждан просят немедленно звонить по телефону компании (4822) 78-00-00 или в городскую объединенную диспетчерскую службу по номеру (4822) 34-87-07.