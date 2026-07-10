В Твери 13 июля отключат горячую воду на двух улицах из-за испытаний

Водителей просят не парковать машины на люках теплокамер. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери 13 июля начнется плановая проверка тепловых сетей на прочность и плотность. По информации ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», работы пройдут на коммуникациях от котельной Керамического завода.

На время гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет временно отключено по адресам: Московское шоссе, дом №35 и поселок Керамического Завода, дом №5. Автомобилистов Твери настоятельно просят не парковать машины на люках тепловых камер.

В случае обнаружения провалов асфальта или выброса воды на поверхность граждан просят немедленно звонить по телефону компании (4822) 78-00-00 или в городскую объединенную диспетчерскую службу по номеру (4822) 34-87-07.