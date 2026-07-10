Военные госпитали внедрят разработку тверского медуниверситета для лечения травм

Тверской ученый Александр Шаров представил главному травматологу Минобороны РФ Владимиру Хоминцу макет инновационной модульной системы для фиксации кисти. Фото: ТвГМУ.

Декан лечебного факультета ТвГМУ, кандидат медицинских наук Александр Шаров представил главному травматологу Минобороны РФ, профессору Владимиру Хоминцу инновационную разработку. Встреча состоялась 9 июля 2026 года в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Тверской ученый презентовал модульную систему для лечения тяжелых повреждений кисти и предплечья, сочетающую принципы аппарата Илизарова и модульной сборки. Компактное легкое устройство устанавливается за 1–1,5 часа и уже тестируется в зоне СВО, где хирургам приходится проводить до 3–4 операций на кисти в день.

Главный военный травматолог, член-корреспондент РАН Владимир Хоминец высоко оценил систему, отметив ее эффективность при минно-взрывных ранениях. По итогам встречи стороны договорились внедрить тверскую разработку в практику военных госпиталей и гражданских травматологических центров страны.