В небе над Тверской областью и другими регионами за ночь сбили 376 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли ночные атаки украинских дронов самолетного типа в тринадцати субъектах страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение ночи, в период с 20:00 9 июля до 07:00 мск 10 июля, российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку массового воздушного удара.

По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 376 украинских беспилотников самолетного типа. Налеты были зафиксированы в небе над Тверской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.

Также воздушные цели были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.