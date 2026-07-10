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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:06

В небе над Тверской областью и другими регионами за ночь сбили 376 беспилотников

Дежурные расчеты ПВО уничтожили 376 украинских дронов самолетного типа над регионами страны, включая Тверскую область
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли ночные атаки украинских дронов самолетного типа в тринадцати субъектах страны.

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли ночные атаки украинских дронов самолетного типа в тринадцати субъектах страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение ночи, в период с 20:00 9 июля до 07:00 мск 10 июля, российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку массового воздушного удара.

По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 376 украинских беспилотников самолетного типа. Налеты были зафиксированы в небе над Тверской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.

Также воздушные цели были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.