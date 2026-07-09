Тверичанка предстанет перед судом за удар знакомой бокалом по лицу

Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Прокуратура Заволжского района города Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Женщину обвиняют по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии правоохранительных органов, ранним утром 27 января 2026 года в общежитии произошел конфликт между подсудимой и ее знакомой. Через некоторое время обвиняемая встретила потерпевшую в коридоре и нанесла ей удар стеклянным бокалом по лицу. Дело передано в судебные органы для вынесения приговора.