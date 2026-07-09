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НовостиОбщество9 июля 2026 18:29

Житель Максатихи получил уголовное дело при попытке списать 30 тысяч

В Тверской области мужчина обвинил мошенников в оформлении трех микрозаймов, чтобы не возвращать долг
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Против 31-летнего жителя поселка возбудили уголовное дело за ложный донос.

Против 31-летнего жителя поселка возбудили уголовное дело за ложный донос.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области сотрудники уголовного розыска выявили факт ложного доноса. К правоохранителям обратился 31-летний житель поселка Максатиха с заявлением о том, что неизвестные лица без его ведома оформили на его имя три микрозайма по 10 тысяч рублей в разных финансовых организациях.

Оперативники установили, что мужчина оформил эти займы самостоятельно, а историю с мошенниками выдумал, чтобы не выплачивать долги. При подаче заявления гражданин был письменно предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Мужчине грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы, на время следствия он находится под подпиской о невыезде.