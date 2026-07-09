Единственный в России музей семьи Гумилевых подключили к газу под Бежецком

В Музейно-литературном центре «Дом поэтов» села Градницы запустили газовое отопление для круглогодичного приема посетителей. Фото: max.ru/korolev.

В селе Градницы Бежецкого округа завершились работы по подключению к сетевому газу Музейно-литературного центра «Дом поэтов» — единственного в России музея, посвященного семье Гумилевых. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.

"Этот пуск – лишь часть большой работы. Газификация остаётся нашим безусловным приоритетом: за пять лет доступ к газу получили 32 социальных объекта, в этом году по плану ещё 18. К 2030 году сетевой газ должен прийти во все округа нашего региона", - говорит Виталий Королев.

Кроме того, в Градницах в рамках проекта «Место красит человек» компании «Газпром» впервые применили уникальный муниципальный графический код на основе исторических орнаментов. Эту практику нанесения узоров на скверы, набережные и малые архитектурные формы планируется внедрить и в других районах области.