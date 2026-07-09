Президент России присвоил госнаграды двум руководителям тверских больниц

Указом Президента РФ медиков Тверской области отметили за профессиональные достижения и подготовку молодых специалистов. Фото: ПТО.

На основании указа Президента РФ Владимира Путина государственные почетные звания присвоены двум тверским медикам. Заведующий гинекологическим отделением ОКБ Андрей Иванов удостоен звания «Заслуженный врач РФ». Врач с почти 50-летним стажем, выпускник Калининского мединститута, работает в Областной клинической больнице с 1989 года и возглавляет отделение с 2010 года. Он ведет активную хирургическую и наставническую деятельность, а также поддерживает участников СВО.

Главврачу Тверского областного клинического психоневрологического диспансера Наталье Максимовой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Она внедряет в практику программы реабилитации и координирует проекты помощи семьям участников спецоперации.

Глава Тверской области Виталий Королев подчеркнул, что государственное признание доказывает высокий уровень работы медиков Верхневолжья и их приверженность передовым стандартам здравоохранения.