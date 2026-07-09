В тверском УФСИН провели семейную лекцию

Протоиерей Михаил Беляев обсудил с сотрудниками ведомства ценности семьи. Фото: УФСИН Тверской области.

В Управлении ФСИН России по Тверской области состоялась встреча личного состава с помощником начальника ведомства по организации работы с верующими протоиереем Михаилом Беляевым. Беседа была приурочена к Дню семьи, любви и верности.

Священник рассказал о значении семьи в истории и современном мире, познакомил слушателей с житием Петра и Февронии Муромских, сопоставил церковный и светский взгляды на семейные отношения, а также поделился личным и пастырским опытом. После лекции участники осмотрели новый стенд музейной экспозиции УФСИН, посвященный покровителю работников уголовно-исполнительной системы — преподобному Пимену Угрешскому.

На стенде размещены икона святого и макет храма в память о сотрудниках УИС, погибших при исполнении служебных обязанностей, оригинал которого построен в подмосковном Николо-Угрешском монастыре.