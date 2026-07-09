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НовостиОбщество9 июля 2026 16:17

В Сонковском округе начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный ФАП в деревне Гладышево открыли в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Новый фельдшерско-акушерский пункт оборудован всеми необходимыми кабинетами и системами климат-контроля.

Новый фельдшерско-акушерский пункт оборудован всеми необходимыми кабинетами и системами климат-контроля.

Фото: ПТО.

В Тверской области продолжается развитие сельской медицины. В деревне Гладышево Сонковского округа открылся новый ФАП, ставший структурным подразделением Сонковской ЦРБ. Учреждение обслуживает около 300 жителей 12 населенных пунктов в радиусе 12 километров.

В новом пункте оборудованы комнаты приема, процедурная, прививочная, стерилизационная и склад лекарств. Заведует ФАПом фельдшер со стажем более 40 лет Валентина Баркина. Аналогичные медпункты недавно заработали в деревнях Воронцово, Дымово, Поречье Калязинского округа, деревне Высоково Рамешковского округа и селе Присеки Бежецкого округа.

Кроме того, по поручению Виталия Королева летом была увеличена интенсивность выездов мобильных медицинских бригад с узкими специалистами (неврологами, хирургами и кардиологами) в сельские районы.