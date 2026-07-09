Тверские волонтеры направили в зону СВО медицинское оборудование и транспорт

Гуманитарная колонна доставит технику для разведчиков, медицинские приборы в Курский госпиталь и девяностый по счету мотоцикл. Фото: ПТО.

Из Тверской области в зону проведения спецоперации отправлен очередной гуманитарный груз, собранный Фондом Тверских добровольцев и штабом «Помощь Донбассу». Мотострелковые подразделения получат генераторы для БПЛА, стабилизаторы напряжения, квадрокоптеры, а также мотоцикл, который стал 90-м транспортным средством, переданным тверскими активистами на фронт (ранее поставлялись полноприводные джипы, пикапы, квадроциклы и реанимобили).

Военнослужащий с позывным «Гора» отметил важность маневренной мототехники для вывоза раненых и подвоза боеприпасов в лесах. Кроме того, в Курский военный госпиталь, где с 2022 года действуют передовые операционные, реанимационные, нейрохирургические, челюстно-лицевые и сосудистые отделения, передали новые медицинские инструменты и оборудование.

По словам председателя фонда Ольги Левитиной, это обеспечит бесперебойную работу врачей. С начала 2022 года волонтеры Тверской области собрали более 200 миллионов рублей пожертвований. Совместная работа Правительства Тверской области, жителей и добровольцев вывела регион в десятку крупнейших поставщиков гумпомощи в стране. Подробности о мерах поддержки представлены на сайте tverreg.ru в разделе «Участникам СВО».