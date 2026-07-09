60-летняя тверичанка за полцены скупала ворованные продукты у наркоманов

Женщина два года прятала в подсобке своего магазина товары из супермаркетов и принимала заказы на кражи в мессенджере. Фото: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери раскрыли схему незаконного оборота похищенных товаров. Подозреваемой стала 60-летняя ранее судимая продавщица розничного магазина. Установлено, что не менее двух лет она скупала у наркозависимых граждан продукты, бытовую химию и алкоголь, которые те воровали в сетевых супермаркетах.

Скупщица платила ворам половину стоимости товаров, прятала добычу в подсобке втайне от владельца торговой точки, а затем распродавала знакомым. В мессенджере фигурантка создала специальный чат для приема заявок от клиентов на кражу нужных продуктов.

Заволжский отдел полиции Твери поместил женщину в ИВС, в отношении нее возбуждено дело по части 3 статьи 175 УК РФ с максимальным сроком до семи лет заключения. Полиция устанавливает соучастников.