Жителям Тверской области рассказали о вреде холодной воды и газировки в жару

Специалисты подготовили советы по выбору напитков и правильному хранению питьевой воды летом. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для сохранения хорошего самочувствия в жаркие дни жителям Тверской области советуют соблюдать питьевую дисциплину. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отдавать приоритет чистой воде, которую нужно пить часто и понемногу, несладким травяным чаям из липы, мяты и ромашки, морсам и сокам, разбавленным водой наполовину.

При этом газировка, алкоголь и энергетики с кофеином нарушают терморегуляцию и перегружают сердце, а ледяная вода может спровоцировать заболевания горла или расстройство желудка.

Жителям области советуют использовать только бутилированную или кипяченую воду, полностью исключив употребление сырой воды из открытых родников и водоемов из-за бактериальной угрозы. Бутылки с питьем следует хранить в прохладе и прятать от прямых солнечных лучей.