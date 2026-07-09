Тверские ФСБ и СК пресекли теневой оборот платежей на 100 миллионов рублей

Суд приговорил создателя фиктивных организаций к условному сроку и крупному штрафу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совместная работа УФСБ и Следственного комитета по Тверской области позволила пресечь масштабный канал нелегального оборота средств платежей. В Твери вынесли приговор гражданину РФ 1990 года рождения, признанному виновным в совершении 11 преступлений по части 1 статьи 187 УК РФ.

Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК Тверской области. С 2019 по 2024 год 36-летний обвиняемый регистрировал номинальные юридические лица и ИП на подставных граждан, проводил фиктивные финансовые операции по их счетам на сумму свыше 100 миллионов рублей без фактического оказания услуг.

Гособвинение поддержала прокуратура Пролетарского района Твери. Суд назначил признавшему вину фигуранту 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.