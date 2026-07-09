Тверские полицейские задержали в Москве подозреваемого в квартирной краже

Задержанный во всем сознался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве сотрудники УМВД России по городу Твери при силовой поддержке Росгвардии задержали 32-летнего уроженца Оренбурга. Он подозревается в совершении серии квартирных краж.

По версии следствия, мужчина приехал в Тверь и ночью с помощью отмычки вскрыл замок квартиры на улице Оснабрюкской. Воспользовавшись тем, что хозяин находился на ночной смене, злоумышленник похитил три мобильных телефона, игровую приставку, наручные часы и деньги. Общий ущерб составил 56 тысяч рублей. При обыске во временном жилище подозреваемого в столице полицейские изъяли похищенное имущество и инструменты для взлома.

Задержанный во всем сознался и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте. Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ, грозящее сроком до 6 лет колонии. Полиция устанавливает соучастников и проверяет причастность мужчины к другим кражам.