Тверское Управление Россельхознадзора пресекло зарастание угодий борщевиком

Жители обратились в надзорное ведомство из-за угрозы распространения борщевика Сосновского вблизи трех деревень. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выдало официальное предостережение ООО «Волга Кашин» за ненадлежащее содержание земель. Ранее, 26 июня, в ведомство поступила жалоба от жителя Кашинского округа о зарастании сельхозугодий возле деревень Спасс, Бараново и Окороково.

Инспекция установила, что участок площадью 45,6 га зарос кустарниками и борщевиком Сосновского. Данное растение внесено Правительством Тверской области в реестр опасных инвазивных видов, подлежащих обязательному уничтожению собственниками земель.

Ведомство рекомендовало фирме разработать проект культуртехнической мелиорации, полностью очистить территорию от сорняков и деревьев, а также приступить к целевому использованию сельхозугодий.