В Краснохолмской библиотеке убрали запрещенные для детей книги

Ведомство выявило нарушения законодательства о защите детей от вредной информации и привлекла виновных к ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Краснохолмского округа защитила права детей на безопасную информационную среду. Проверка в МКУК «Краснохолмская центральная библиотека» показала, что печатные издания, запрещенные для распространения среди несовершеннолетних, находились в общем зале библиотеки.

Книги лежали на полках вместе с другой литературой, что создавало условия для свободного доступа детей к информации, вредящей их развитию. Прокурор внес представление директору учреждения.

В настоящее время нарушения правил размещения книг устранены, а ответственного сотрудника библиотеки по требованию ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности.