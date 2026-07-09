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НовостиОбщество9 июля 2026 11:30

В Краснохолмской библиотеке убрали запрещенные для детей книги

В Краснохолмской центральной библиотеке убрали из общего зала книги, содержащие запрещенную для несовершеннолетних информацию
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство выявило нарушения законодательства о защите детей от вредной информации и привлекла виновных к ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ведомство выявило нарушения законодательства о защите детей от вредной информации и привлекла виновных к ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Краснохолмского округа защитила права детей на безопасную информационную среду. Проверка в МКУК «Краснохолмская центральная библиотека» показала, что печатные издания, запрещенные для распространения среди несовершеннолетних, находились в общем зале библиотеки.

Книги лежали на полках вместе с другой литературой, что создавало условия для свободного доступа детей к информации, вредящей их развитию. Прокурор внес представление директору учреждения.

В настоящее время нарушения правил размещения книг устранены, а ответственного сотрудника библиотеки по требованию ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности.