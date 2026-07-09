Тверская лаборатория одобрила отправку 31 тонны мороженого в Монголию

Вологодское предприятие получило экспертные протоколы для экспорта крупной партии фруктового и ягодного десерта. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили исследования партии мороженого общим весом 31,6 тонны, подготовленной вологодским производителем для поставки в Монголию. Продукцию проверили по государственным стандартам страны-импортера, выполнив около 30 экспертиз.

Проверялось наличие золотистого стафилококка, сальмонелл, кишечной палочки, бактерий группы кишечной палочки, а также массовые доли сахара, сухого вещества и жира. По результатам анализов, завершенных 7 июля 2026 года, десерт признали качественным и безопасным.

В ближайшее время на экспорт отправят 14,2 тонны мороженого с ароматом дыни, 13,8 тонны с манго и 3,6 тонны с малиной. Всего с начала года тверские специалисты выполнили около 2000 исследований экспортируемых товаров.