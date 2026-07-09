В Тверской области отремонтируют дорогу Рамешки – Замытье – Вырец

Реконструкция важного дорожного участка, связывающего два округа, пройдет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Фото: ПТО.

В Тверской области запланирован ремонт участка автомобильной дороги Рамешки – Замытье – Вырец. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта трасса ведет в соседний Лихославльский муниципальный округ и связывает между собой населенные пункты Высоково, Никольское, Замытье, Лахино и Вырец.

Магистраль обеспечивает транспортную доступность для жителей, связывая села со школами, детскими садами, фельдшерско-акушерскими пунктами, почтовыми отделениями и магазинами. Кроме того, по дороге проходит туристический маршрут в село Замытье, где развивается культурный кластер, включающий Кузницу братьев Даниловых, гончарную мастерскую «Дом Гончара», музеи «Замытские лавки» и «Кормилец и Умелец». Также здесь ежегодно организуют фестиваль творчества «Замытская радуга».

Как сообщил в своем канале МАХ глава Тверской области Виталий Королев, в текущем году в регионе отремонтируют свыше 400 километров региональных и муниципальных дорог.