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НовостиОбщество9 июля 2026 10:07

В Тверской области отремонтируют дорогу Рамешки – Замытье – Вырец

Ремонт трассы Рамешки – Замытье – Вырец обеспечит безопасный проезд жителей к социальным учреждениям и туристическим объектам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Реконструкция важного дорожного участка, связывающего два округа, пройдет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Реконструкция важного дорожного участка, связывающего два округа, пройдет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: ПТО.

В Тверской области запланирован ремонт участка автомобильной дороги Рамешки – Замытье – Вырец. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта трасса ведет в соседний Лихославльский муниципальный округ и связывает между собой населенные пункты Высоково, Никольское, Замытье, Лахино и Вырец.

Магистраль обеспечивает транспортную доступность для жителей, связывая села со школами, детскими садами, фельдшерско-акушерскими пунктами, почтовыми отделениями и магазинами. Кроме того, по дороге проходит туристический маршрут в село Замытье, где развивается культурный кластер, включающий Кузницу братьев Даниловых, гончарную мастерскую «Дом Гончара», музеи «Замытские лавки» и «Кормилец и Умелец». Также здесь ежегодно организуют фестиваль творчества «Замытская радуга».

Как сообщил в своем канале МАХ глава Тверской области Виталий Королев, в текущем году в регионе отремонтируют свыше 400 километров региональных и муниципальных дорог.