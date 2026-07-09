Тверские экопункты собрали почти тридцать тонн вторсырья за полгода

В Твери, Ржеве и Конаково жители активно сдают в специализированные пункты пластик, стекло, бумагу и металл. Фото: ООО "ТСАХ".

ООО «ТСАХ» подвело итоги работы сети экопунктов за первые шесть месяцев 2026 года. Жители Тверской области направили на вторичную переработку почти 30 тонн полезных отходов.

За этот период специалисты приняли 12 тонн пластика, 7 тонн стекла, почти 10 тонн макулатуры и 700 килограммов лома алюминия. Сдать отсортированные отходы жители Тверской области могут по трем адресам:

— В Твери на Октябрьском проспекте, 101 рядом с гипермаркетом «Глобус» (ежедневно с 9:00 до 21:00);

— В Конаково на Первомайской улице, 94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00);

— В Ржеве на улице Краностроителей у дома 9а (с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, выходные — среда и четверг).