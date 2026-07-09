В Кесовой Горе после вмешательства прокуратуры обновили детскую площадку

Прокуратура Кесовогорского района провела проверку соблюдения правил благоустройства и охраны жизни малолетних граждан при содержании игровых зон в поселке Кесова Гора.
Прокуроры установили, что на детской площадке по улице Бубново не производился покос травы и не была покрашена ограда. С целью устранения нарушений прокурор района внес представление главе округа.
По результатам его рассмотрения площадка была полностью приведена в надлежащее состояние, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.