В Кесовой Горе после вмешательства прокуратуры обновили детскую площадку

По представлению надзорного ведомства на улице Бубново покрасили забор, скосили траву и наказали ответственного сотрудника. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Кесовогорского района провела проверку соблюдения правил благоустройства и охраны жизни малолетних граждан при содержании игровых зон в поселке Кесова Гора.

Прокуроры установили, что на детской площадке по улице Бубново не производился покос травы и не была покрашена ограда. С целью устранения нарушений прокурор района внес представление главе округа.

По результатам его рассмотрения площадка была полностью приведена в надлежащее состояние, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.