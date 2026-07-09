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НовостиОбщество9 июля 2026 8:04

Суд обязал администрацию Зубцова оборудовать парковки для инвалидов

По иску районного прокурора в муниципальном центре нанесут разметку и установят дорожные знаки для людей с ограничениями здоровья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуроров.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуроров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Зубцова с ограниченными возможностями здоровья смогут комфортно парковать автомобили в центре города. Ранее прокуратура Зубцовского района выявила, что на парковках по улицам Победы, Дружбы и Московская Гора отсутствуют специальные знаки и дорожная разметка для инвалидов.

В целях защиты социальных прав граждан прокурор обратился в суд с гражданским иском. Суд обязал администрацию Зубцовского муниципального округа провести необходимые работы по обустройству машино-мест.

Исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений на указанных улицах контролируется сотрудниками прокуратуры.