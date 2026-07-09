Суд обязал администрацию Зубцова оборудовать парковки для инвалидов

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуроров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Зубцова с ограниченными возможностями здоровья смогут комфортно парковать автомобили в центре города. Ранее прокуратура Зубцовского района выявила, что на парковках по улицам Победы, Дружбы и Московская Гора отсутствуют специальные знаки и дорожная разметка для инвалидов.

В целях защиты социальных прав граждан прокурор обратился в суд с гражданским иском. Суд обязал администрацию Зубцовского муниципального округа провести необходимые работы по обустройству машино-мест.

Исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений на указанных улицах контролируется сотрудниками прокуратуры.