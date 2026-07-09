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НовостиОбщество9 июля 2026 7:37

Виталий Королев анонсировал открытие новой модельной библиотеки в Лихославле

Глава Тверской области сообщил об этом на примере открывшейся десятой модельной библиотеки в Вышнем Волочке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Программа создания модельных библиотек в Тверской области реализуется региональным правительством с 2021 года. Фото: max.ru/korolev.

Программа создания модельных библиотек в Тверской области реализуется региональным правительством с 2021 года. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX подвел итоги реализации программы модернизации библиотечной сети, запущенной в регионе в 2021 году. С этого момента в Верхневолжье открылись десять модельных библиотек. Последний объект начал работу в Вышнем Волочке, став вторым для округа.

"В обновлённом учреждении появилась новая мебель, интерактивное оборудование, техника для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства сделали пандус и оборудовали помещения с учётом обеспечения доступной среды – теперь сюда удобно приходить всем", - рассказал глава региона.

Королев сообщил, что в течение текущего года аналогичное образовательное пространство откроется в Лихославле. Руководитель региона привел в пример ранее посещенную им модельную библиотеку в Бежецке, подтверждающую высокую востребованность подобных объектов у населения.