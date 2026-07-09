Тверские спасатели за прошедшие сутки потушили два пожара

Центр управления в кризисных ситуациях Тверской области в круглосуточном режиме координирует силы спасателей. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий по состоянию на 6:00 9 июля 2026 года. За минувшие сутки подразделения ведомства ликвидировали два техногенных пожара, которыми оказались два случая возгорания мусора.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП на дорогах региона. На постоянном контроле МЧС в Тверской области остаются ситуация на водных объектах, мониторинг погодных условий и прохождение зарегистрированных туристических групп.