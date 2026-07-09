В результате отражения атаки БПЛА в Твери загорелся резервуар нефтебазы

На месте происшествия с утра развернулся оперативный штаб. Фото: ПТО

В ночь на 9 июля произошло возгорание резервуара на «Тверской нефтебазе», расположенной на Московском шоссе.

Об атаке БПЛА на Тверь сообщил глава Тверской области Виталий Королев, который рано утром выехал на место ЧП.

Как выяснилось, загорелся один из резервуаров на «Тверской нефтебазе». Ликвидацией последствий ЧП занималось МЧС. По состоянию на 7 утра возгорание было локализовано. Однако столб черного дыма с утра еще был виден жителям не только близлежащих районов. В том числе его могли наблюдать с верхних этажей домов даже жители Мамулино.

По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет. Сейчас на месте работает оперативный штаб, специалисты регионального МЧС.

Руководитель регионального управления МЧС Алексей Уткин и Виталий Королев координируют все мероприятия по ликвидации последствий ЧП и обеспечению дальнейшей безопасности.