Страшная трагедия на М-10 в Тверской области: В один момент погибли четверо

Превратилась в груду металла. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

Сегодня, 9 июля, в половине пятого утра на ФАД М-10 «Россия» Вышневолоцкого муниципального округа в результате ДТП погибли 4 человека.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, по предварительной информации, на 291 км ФАД М-10 "Россия" Вышневолоцкого муниципального округа, легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом. Водитель Хендай Солярис двигался в направлении Санкт-Петербурга, в какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и влетел под большегруз.

В легковушке в этот момент находилось трое пассажиров, из них двое детей - девочка в возрасте 14 лет и 4-летний мальчик. Из-за мощного столкновения Хендай мгновенно превратился в груду металла. Водитель и три пассажира погибли на месте происшествия.

Сейчас здесь работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ликвидируют последствия происшествия на трассе сотрудники 9-ПСЧ.