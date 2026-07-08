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НовостиПроисшествия8 июля 2026 18:23

На Красина в Твери - авария с участием электровелосипеда

Водитель двухколесного транспорта оказался в больнице
Екатерина ИЛЬИНА
ДТП на Красина. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции города Твери

ДТП на Красина. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции города Твери

В Твери вечером 8 июля произошло ДТП на улице 2-я Красина возле дома 16/1.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, 29-летний водитель электровелосипеда Aimiko U2 Pro (1500вт) не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и спровоцировал ДТП.

Водитель автомашины Хендай 1974 года рождения начал торможение для осуществления поворота. В это время молодой человек за рулем электровелосипеда во избежание столкновения вильнул в сторону и упал.

Он получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Оба водителя без признаков алкогольного опьянения.