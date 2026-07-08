В Твери началась приёмка отремонтированных дорог и тротуаров

Комиссия выходит на дороги. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери началась приемка дорог и тротуаров, отремонтированных в рамках закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Одним из первых отремонтированных объектов стала пешеходная зона на Петербургском шоссе в Заволжье. Работы проводились на участке, протяженностью 250 метров, от площади Конституции до горбольницы №7.

Как сообщает отдел информации и аналитики, качество работ на всех объектах ремонта проверяет межведомственная комиссия. В ее состав входят сотрудники администрации Твери, «Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области» и других контролирующих организаций. Вместе с ними ход работ контролируют депутаты Тверской городской Думы, представители общественности и местные жители.

- Пешеходная дорожка выполнена из брусчатки. Это покрытие, устойчивое к износу. Основной акцент сделан на безопасности людей: вдоль тротуара установлены антипарковочные столбики, которые должны защитить пространство от автомобилей, - пояснил начальник отдела ремонта и капстроительства департамента дорожного хозяйства администрации Твери Сергей Фомин.

- Тротуар выполнен в соответствии с нормативами, в том числе относящимися к доступной среде, - отметил заместитель председателя ТГД Сергей Козлов. - Брусчатка обеспечивает устойчивость и долговечность покрытия, главное, что теперь здесь созданы комфортные и безопасные условия для пешеходов.

Значительно раньше срока завершились работы по ремонту тротуаров на улицах Красные Горки и Цветочная. В ближайшее время сюда тоже придут межведомственные комиссии.

В конце прошлой недели ход работ на основных объектах дорожного ремонта проинспектировал Глава города Твери Алексей Огоньков. В этом году приведут в порядок более 30-ти объектов улично-дорожной сети. Это подъездные пути к школам, дорожные покрытия на территориях самих учебных заведений. Завершить основной объем работ планируется до начала осени.