В Твери ищут подростка, пропавшего две недели назад

Фото: ВПСО "Сова"

Волонтеры ВПСО «Сова» распространили ориентировку на поиски 24-летнего парня. Ижбулатов Владислав Дмитриевич пропал две недели назад. С 27 июня 2026 года его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Инфорг: Екатерина Белка 89040198880 Необходимо распространение информации в СМИ и в соцсетях.

Напомним, что накануне в Твери шли поиски другого молодого человека, который ушел из дома и не вернулся. К счастью, поиски быстро завершились. Найден. Жив.