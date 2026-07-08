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НовостиПроисшествия8 июля 2026 17:42

В Твери ищут подростка, пропавшего две недели назад

Волонтеры призывают к помощи жителей города
Екатерина ИЛЬИНА
Фото: ВПСО "Сова"

Фото: ВПСО "Сова"

Волонтеры ВПСО «Сова» распространили ориентировку на поиски 24-летнего парня. Ижбулатов Владислав Дмитриевич пропал две недели назад. С 27 июня 2026 года его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Инфорг: Екатерина Белка 89040198880 Необходимо распространение информации в СМИ и в соцсетях.

Напомним, что накануне в Твери шли поиски другого молодого человека, который ушел из дома и не вернулся. К счастью, поиски быстро завершились. Найден. Жив.