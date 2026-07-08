Тверские пары поженились на III Всероссийском свадебном фестивале

Не всем удается так отметить свадьбу. Фото: предоставлено ПТО

В День семьи, любви и верности тверские пары молодоженов приняли участие в III Всероссийском свадебном фестивале, который состоялся в Национальном центре «Россия».

На традиционное мероприятие приехали влюбленные пары со всей страны – от Владивостока до Калининграда. В их числе Элина Хору и Павел Грибкин, Диана Зиборова и Илья Колосов из Тверской области.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стало свадебное шествие молодоженов. Оно началось с романтической прогулки на пассажирских теплоходах по Москве-реке, а продолжилось праздничным шествием по Выставочному переулку. Там расположены восемь тематических платформ-инсталляций, посвященных федеральным округам страны. Потом молодожены встали в общий хоровод, в котором многие участники были одеты в национальные костюмы.

Что касается тверских пар, то их наряды дополнили свадебные аксессуары, предоставленные «Торжокскими золотошвеями». Это были украшения, выполненные в русских традициях, в технике торжокской золотной вышивки с драгоценными камнями.

Ну и конечно центральным событием первого дня фестиваля стала церемония одновременной регистрации брака более чем 100 пар. Влюбленных поздравили известные государственные деятели и популярные артисты.

«Семья – это мое место силы, моя опора. Это те близкие люди, к которым можно всегда вернуться: когда тебе хорошо, когда тебе плохо, где бы ты ни находился. Это место, где все делятся вниманием друг к другу в грусти или радости», – высказали свое мнение Диана и Илья.

Важным моментом церемонии стала передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России»: пары, поженившиеся на прошлых фестивалях, передали молодоженам частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

«Для нас семья – это не просто штамп в паспорте. Это наш личный, маленький мир, куда мы всегда хотим возвращаться. Это чувство, когда ты просыпаешься и знаешь, что рядом есть твой человек, который поддержит любую авантюру, и с которым даже тишина – это комфортно», – поделились молодожены Элина и Павел.

Торжества, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, продолжатся на втором дне фестиваля. В его программу войдут лекции, открытые диалоги, встречи с известными людьми. Молодожены поучаствуют в дискуссиях о семье, преемственности и совместной жизни.

Одним из ключевых событий второго дня станет музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба», который объединит всех участников фестиваля. В постановке задействованы танцевальные коллективы и музыканты из разных регионов России. Это будет знакомство со свадебными обрядами народов страны.

Еще одной русской традицией станет плетение венка из живых ромашек. Участники познакомятся с символикой цветов, олицетворяющих любовь, романтику и материнство.

От духовного молодые семьи перейдут к бытовым хлопотам: это будет гастрономический турнир среди молодоженов по приготовлению блюд для завтрака, обеда и ужина.

Напомним, что сегодня глава Тверской области Виталий Королев поздравил жителей Верхневолжья с Днем семьи, любви и верности.

«Этот замечательный праздник посвящён самому важному и ценному в жизни каждого человека: счастливым детским улыбкам, теплому домашнему уюту и, главное, ни с чем не сравнимому ощущению, что рядом – дорогие и близкие люди, которые поддержат всегда и в любой ситуации», – отметил руководитель региона.