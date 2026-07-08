Тверские студенты устроили свадьбу в Ботаническом саду

Необычная свадьба в праздничный день. Фото: Тверской ботанический сад

В Тверском государственном университете появилась новая традиция – регистрация брака в Ботаническом саду, который является одним из подразделений университета.

8 июля, в День семьи, любви и верности в старинном парке сада в знаменитой ротонде на берегу исторического пруда свой брак зарегистрировала первая пара - Марина и Егор.

Об этой новой традиции сообщается в группе Тверского ботанического сада:

«Регистрация новой молодой семьи среди деревьев Сада с полуторавековой историей очень красива. И бесконечно приятно видеть улыбки на лицах молодоженов. Марина и Егор стали мужем и женой в уникальном, сакральном месте - в самом сердце прекрасной усадьбы тверских купцов Бобровых - семейной усадьбы»

Полтора века назад этот сад родился благодаря семье Ильи Ивановича и Адель Ивановны Бобровых. Память ожила под куполом старинной ротонды.

Традиция рождения новых студенческих семей в Ботаническом саду продолжится.