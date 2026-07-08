Как в Тверской области общественных наблюдателей готовят к выборам

Еще в двух муниципалитетах подготовлены эксперты. Фото: Наталья Козырева

В муниципалитетах Тверской области ведется подготовка общественных наблюдателей, которые будут контролировать ход выборов в Единый день голосования. Обучение продлится до конца августа. Оно организовано Общественной палатой Тверской области совместно с РАНХигС.

Необходимость в этом есть. В общей сложности Общественная палата направит на каждый избирательный участок и в каждую территориальную избирательную комиссию около трех тысяч наблюдателей. Более 80 специально подготовленных специалистов будут круглосуточно следить за УИК в региональном Центре общественного наблюдения в парке «Россия – Моя История» с 18 по 21 сентября 2026 года.

С общественными наблюдателями детально разбирают правовые основы избирательного процесса и формируют устойчивые навыки применения норм законодательства на практике.

В качестве лекторов принимают участие преподаватели ТвГУ и ТГТУ.

Очередной обучающий семинар прошел в Пеновском округе. Там готовят 22 общественных наблюдателя. Всесторонне рассмотрена тема публичного наблюдения за выборами, его теоретические и практические аспекты, алгоритмы действий при возникновении внештатных ситуаций. Слушатели узнали, как способствовать укреплению доверия общества к избирательному процессу и повышению уровня гражданской активности.

Отдельный вопрос - обеспечение прозрачности и легитимности избирательного процесса. Участникам рассказали, как относиться к нестандартным ситуациям на участках, как противодействовать информационным провокациям, распространению недостоверных сведений о ходе голосования.

Муниципальный общественный координатор Ольга Тимаханова отметила активную позицию земляков, их готовность обучаться и быть общественными наблюдателями:

– Наши неравнодушные жители готовы взять под свой контроль каждый избирательный участок, обеспечивая тем самым соблюдение законности избирательных процедур, внимательно наблюдать за процессом подсчета голосов и определением результатов выборов.

В Лесном округе тоже прошли занятия по подготовке общественных наблюдателей. Участники обучения-практикума освоили актуальные нормы избирательного законодательства, детально разобрали регламент прав и обязанностей наблюдателей, а также проанализировали широкий спектр ситуаций от типовых до нестандартных, которые могут возникнуть на избирательном участке.

- Наша задача – следить за законностью всех выборных процедур. Уверена, многие земляки с активной жизненной позицией примут участие в выборах, у нас принято ходить на участки семьями, – отметила общественный наблюдатель Лариса Родионова.