МЧС предупредило о грозах и ливнях в Тверской области 8 июля

Из-за прогнозируемого ветра до 15 метров в секунду повышается риск повреждения линий электропередачи и кровель зданий в населенных пунктах региона. Фото: Павел МАКАРОВ.

По сообщению Тверского гидрометцентра, до конца суток 8 июля 2026 года в отдельных районах области ожидаются ливни, кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о рисках обрывов линий связи и электропередачи, повреждения кровель, падения ветхих конструкций и деревьев на транспортные средства, а также роста числа аварий на федеральных и региональных дорогах. Пешеходам рекомендовано оставаться дома, закрывать окна, выключать электроприборы, а на улице избегать рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

Находящимся в лесу следует укрыться среди низких деревьев, а у воды — немедленно отойти от берега. Автомобилистам советуют убрать машины в безопасные места, а во время ливня — плавно съехать на обочину и включить аварийные огни. При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефонам 101, 01 или на горячую линию МЧС (4822) 39-99-99.