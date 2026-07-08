Жители Тверской области могут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию граждане России могут пройти в любой государственной поликлинике Тверской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Восьмого июля в Тверской области, как и во всей стране, отмечается Всероссийский день тестирования на ВИЧ. Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает, что граждане России могут бесплатно сдать анализ крови для определения своего статуса.

Сделать это можно в поликлинике по месту проживания или в ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Ведомство подчеркивает важность ранней диагностики: несмотря на отсутствие лекарства, антиретровирусная терапия позволяет инфицированным вести полноценную жизнь.

Ключевыми мерами профилактики специалисты называют использование контрацепции, отказ от употребления наркотиков (исключение использования общих шприцев) и соблюдение предписаний врачей при беременности для снижения риска передачи вируса ребенку.