Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 14:13

Жители Тверской области могут бесплатно сдать тест на ВИЧ

В День тестирования на ВИЧ Роспотребнадзор напомнил о возможностях бесплатного обследования в местных поликлиниках и СПИД-центре
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию граждане России могут пройти в любой государственной поликлинике Тверской области.

Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию граждане России могут пройти в любой государственной поликлинике Тверской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Восьмого июля в Тверской области, как и во всей стране, отмечается Всероссийский день тестирования на ВИЧ. Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает, что граждане России могут бесплатно сдать анализ крови для определения своего статуса.

Сделать это можно в поликлинике по месту проживания или в ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Ведомство подчеркивает важность ранней диагностики: несмотря на отсутствие лекарства, антиретровирусная терапия позволяет инфицированным вести полноценную жизнь.

Ключевыми мерами профилактики специалисты называют использование контрацепции, отказ от употребления наркотиков (исключение использования общих шприцев) и соблюдение предписаний врачей при беременности для снижения риска передачи вируса ребенку.