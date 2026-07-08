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НовостиОбщество8 июля 2026 13:45

Жителей Сонковского округа предупредили об угрозе полного отключения газа

Во время ремонта газопровода 11 июля жителям запретили использовать газовые котлы из-за риска автоматической блокировки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жителей просят не включать газовые котлы во время планового ремонта распределительных сетей.

Жителей просят не включать газовые котлы во время планового ремонта распределительных сетей.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Администрация Сонковского муниципального округа Тверской области опубликовала предупреждение для потребителей газа в пгт Сонково и прилегающих населенных пунктах.

11 июля специалисты проведут плановые ремонтные работы на газопроводе до ГРП в деревне Озерки, из-за чего подача газа жителям будет ограничена. Власти настоятельно просят граждан использовать только газовые плиты и полностью отключить газовые котлы для обогрева жилья.

Нарушение этого требования приведет к автоматическому срабатыванию защитной электроники, которая перекроет газоснабжение в домах. Ограничения носят временный характер и прекратят свое действие после окончания ремонтных работ 11 июля.