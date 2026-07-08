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НовостиОбщество8 июля 2026 13:06

Росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия у жителей Тверской области

Росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия у жителей Тверской области из-за нарушений правил хранения и ношения
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы выявили 16 административных нарушений в ходе проведения проверок. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы выявили 16 административных нарушений в ходе проведения проверок. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области провели около 170 проверок владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения правил его хранения.

В ходе рейдов росгвардейцы выявили 16 административных правонарушений, в результате которых у граждан изъяли 28 единиц оружия. За этот же период ведомство приняло от жителей Тверской области и юридических лиц 390 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов, выдав более 280 лицензий и разрешений.

Специалисты ведомства напоминают владельцам оружия о необходимости подавать документы на перерегистрацию в подразделения по месту жительства строго за 30 суток до окончания срока действия текущего разрешения.