Росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия у жителей Тверской области

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы выявили 16 административных нарушений в ходе проведения проверок. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области провели около 170 проверок владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения правил его хранения.

В ходе рейдов росгвардейцы выявили 16 административных правонарушений, в результате которых у граждан изъяли 28 единиц оружия. За этот же период ведомство приняло от жителей Тверской области и юридических лиц 390 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов, выдав более 280 лицензий и разрешений.

Специалисты ведомства напоминают владельцам оружия о необходимости подавать документы на перерегистрацию в подразделения по месту жительства строго за 30 суток до окончания срока действия текущего разрешения.