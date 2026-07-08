Около 1600 осужденных в Тверской области получили рабочие профессии

Осужденные исправительных учреждений успешно справились с теоретическими и практическим испытаниями. Фото: УФСИН Тверской области.

Управление ФСИН России по Тверской области подвело итоги работы образовательных учреждений в колониях региона. В течение учебного года профессиональную подготовку прошли около 1600 осужденных, из которых более 70 человек получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

В училище №51 на базе ИК-1, ИК-4 и СИЗО-1 обучение по специальностям повара, пекаря, швеи, сварщика и станочника успешно завершили около 470 человек. В училище №52 при ИК-6 экзамены сдали слесари по ремонту машин, сантехники, деревообработчики и пекари. В ИК-9 училище №55 выпустило 19 швей, а осужденные ИК-9 и ЛИУ-8 сдали двухэтапный экзамен на электромонтажников, подтвердив теоретические знания сборкой действующей электрической цепи.

Полученные специальности позволят осужденным работать на производствах ведомства, возмещать причиненный преступлениями ущерб, а также трудоустраиваться на предприятиях Верхневолжья после освобождения.