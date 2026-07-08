Суд Бологого взыскал 47 тысяч рублей с родителей самарского подростка

Покупатель получит обратно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бологовская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку по обращению 57-летнего местного жителя о возмещении ущерба. В июне 2025 года мужчина нашел объявление о продаже мотоцикла «Питбайк» в интернете и перевел по номеру телефона 47 тысяч рублей, однако оплаченный товар так и не получил.

По факту мошенничества следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что банковский счет и номер телефона получателя принадлежат несовершеннолетней жительнице Самары.

Чтобы вернуть деньги пострадавшему, прокуратура обратилась в суд с иском к законным представителям несовершеннолетней о взыскании неосновательного обогащения. Судебный орган удовлетворил требования ведомства в полном объеме, исполнение решения находится под контролем Бологовской прокуратуры.