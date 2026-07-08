Семьям в Тверской области предоставляют более 40 мер поддержки

Родовые сертификаты позволяют оплачивать медицинские услуги будущим мамам и профилактические осмотры младенцев до года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Тверской области обеспечивает выплату около 40 различных мер государственной помощи семьям Верхневолжья. Как сообщил управляющий отделением Вячеслав Воеводин, благодаря цифровизации ведомство активно переходит на бесконтактный формат оказания услуг по одному заявлению или без него.

Пакет помощи включает пособие по беременности и родам с максимальным размером около 955 тысяч рублей, родовый сертификат для оплаты медуслуг будущим мамам и осмотров новорожденных до года, а также материнский капитал, составляющий 728,9 тысячи рублей на одного ребенка и 963,2 тысячи рублей на двух детей. С 1 июня введена новая мера — ежегодная семейная выплата в виде возврата части уплаченных налогов для работающих родителей двух и более детей.

Семьям с детьми-инвалидами предоставляются путевки в санаторий для ребенка и сопровождающего, а студенткам и аспиранткам с прошлого года в четыре раза увеличили декретные выплаты, подняв их почти до 100 тысяч рублей. Получить персональную консультацию в Тверской области можно по бесплатному телефону 8-800-100-00-01 (понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, по общим вопросам — круглосуточно).