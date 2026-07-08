Тверской гребной фестиваль получил международный статус при поддержке КНР

Традиционный гребной праздник на Волге получил международный статус. Фото: Иван КУЧАЕВ.

В Твери 4–5 июля подвели итоги XII фестиваля гребли «Вызов тверского дракона», организованного при участии спортивного клуба «Шторм». В заездах на дистанциях от 200 до 2000 метров участвовали представители 15 регионов России и дипломатическая миссия Китая. Руководитель спорткомитета Тверской области Алексей Петухов и советник посла КНР Чэнь Джию отметили роль турнира в укреплении российско-китайского спортивного сотрудничества.

Главную награду и призовые выплаты из фонда в 200 тысяч рублей за победу в гонках Д-20 забрала тверская команда «Норд-Авто», второе место заняла сборная «Русские драконы», третье — «РусУльтра» (Москва), рассказали в tverisport.ru.

Официальная часть также включила вручение удостоверений мастеров спорта международного класса восьми тверским гребцам. Фестиваль, ставший примером успешного событийного туризма, помимо гонок больших лодок, включил заезды на SUP-досках, а также вокальные выступления и мастер-классы от китайских гостей.