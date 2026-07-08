За неделю 287 жителей Тверской области пострадали от клещей

По информации Роспотребнадзора, показатели обращений с начала сезона активности не превышают среднемноголетних значений. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области опубликовало еженедельный отчет по мониторингу активности клещей в регионе. За прошедшие семь дней ведомство зафиксировало 287 случаев присасывания паразитов, при этом 37% от общего числа пострадавших составили дети.

В ведомстве уточнили, что с начала теплого сезона количество жалоб граждан не превышает среднемноголетние показатели, а случаи заражения клещевыми инфекциями носят исключительно единичный характер.

При обнаружении укуса жителям Тверской области рекомендуют незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для извлечения клеща и проведения профилактики. Эпидемиологическая обстановка в регионе находится на постоянном контроле специалистов Роспотребнадзора.