Тверской Россельхознадзор рассказал, как выбирать свежие огурцы и помидоры

Специалисты подготовили инструкции по визуальной оценке свежести помидоров и огурцов на прилавках. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выпустило рекомендации для покупателей свежих овощей. Эксперты советуют выбирать огурцы среднего размера, упругие, без трещин и мягких пятен, с упругой зеленой плодоножкой толщиной не менее 0,2–0,5 мм и легким травянистым ароматом.

Кожура не должна блестеть слишком сильно, так как это указывает на химическую обработку воском. При выборе томатов важно оценивать равномерность окраса, гладкость кожицы и умеренную плотность. Свежие помидоры на ветке определяют по упругой зеленой плодоножке и сладкому запаху у основания, а кислый запах выдает начало гниения.

Овощи не должны храниться на солнце или в сильном холоде. Специалисты рекомендуют приобретать продукцию на рынках и в магазинах с санитарной экспертизой, где по требованию покупателя продавец обязан показать сертификат или декларацию соответствия.