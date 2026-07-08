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НовостиОбщество8 июля 2026 8:12

Тверской Россельхознадзор рассказал, как выбирать свежие огурцы и помидоры

Специалисты ведомства опубликовали практические рекомендации по определению зрелости овощей и проверке условий их хранения.
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Специалисты подготовили инструкции по визуальной оценке свежести помидоров и огурцов на прилавках.

Специалисты подготовили инструкции по визуальной оценке свежести помидоров и огурцов на прилавках.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выпустило рекомендации для покупателей свежих овощей. Эксперты советуют выбирать огурцы среднего размера, упругие, без трещин и мягких пятен, с упругой зеленой плодоножкой толщиной не менее 0,2–0,5 мм и легким травянистым ароматом.

Кожура не должна блестеть слишком сильно, так как это указывает на химическую обработку воском. При выборе томатов важно оценивать равномерность окраса, гладкость кожицы и умеренную плотность. Свежие помидоры на ветке определяют по упругой зеленой плодоножке и сладкому запаху у основания, а кислый запах выдает начало гниения.

Овощи не должны храниться на солнце или в сильном холоде. Специалисты рекомендуют приобретать продукцию на рынках и в магазинах с санитарной экспертизой, где по требованию покупателя продавец обязан показать сертификат или декларацию соответствия.