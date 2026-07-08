Виталий Королев пообещал расширить меры поддержки тверских семей

Правительство Тверской области продолжит расширение комплекса мер поддержки семей Верхневолжья. Фото: max.ru/korolev.

День семьи, любви и верности стал знаковым для 58 тверских пар, которые решили узаконить свои отношения в этот праздничный день. Поздравление молодоженам направил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX.

Глава региона поздравил 58 супружеских пар, решивших зарегистрировать брак в праздничный день. Видео: max.ru/korolev.

"Благополучие наших семей – это залог развития страны, региона и основополагающий смысл нашей работы. И впредь планируется делать всё возможное, чтобы семьи Верхневолжья чувствовали нашу реальную заботу – не на словах, а на деле", - подчеркнул глава региона.

В связи с этим правительство Тверской области планирует последовательно расширять меры поддержки, чтобы предоставить людям возможность комфортно жить и воспитывать детей на родной земле.