Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 7:40

Виталий Королев пообещал расширить меры поддержки тверских семей

Глава области Виталий Королев поздравил новые супружеские пары и пообещал расширить заботу о семьях Верхневолжья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Правительство Тверской области продолжит расширение комплекса мер поддержки семей Верхневолжья. Фото: max.ru/korolev.

Правительство Тверской области продолжит расширение комплекса мер поддержки семей Верхневолжья. Фото: max.ru/korolev.

День семьи, любви и верности стал знаковым для 58 тверских пар, которые решили узаконить свои отношения в этот праздничный день. Поздравление молодоженам направил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX.

Глава региона поздравил 58 супружеских пар, решивших зарегистрировать брак в праздничный день.

Видео: max.ru/korolev.

"Благополучие наших семей – это залог развития страны, региона и основополагающий смысл нашей работы. И впредь планируется делать всё возможное, чтобы семьи Верхневолжья чувствовали нашу реальную заботу – не на словах, а на деле", - подчеркнул глава региона.

В связи с этим правительство Тверской области планирует последовательно расширять меры поддержки, чтобы предоставить людям возможность комфортно жить и воспитывать детей на родной земле.