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НовостиОбщество8 июля 2026 7:25

Бойцы СВО из Тверской области показали видео пострадавшего в Покровске храмавидео

Участники спецоперации из Тверской области прислали видеозапись из пострадавшего от обстрелов собора в Покровске
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Снаряды не пощадили и святыню. Фото: vk.com/svoikalyazin.

Снаряды не пощадили и святыню. Фото: vk.com/svoikalyazin.

Участники специальной военной операции прислали в Калязин кадры из Покровска, где шли ожесточенные бои. Видеозапись была опубликована в группе «СВОи г. Калязин».

На кадрах видны следы осколков на стенах и иконах пострадавшего от обстрелов храма.

Видео: vk.com/svoikalyazin.

На кадрах запечатлен пострадавший от обстрелов храм: у здания частично разрушены стены, выбиты оконные стекла, а на иконах видны многочисленные следы от осколков снарядов.

Несмотря на серьезные повреждения строения, военнослужащие заходят внутрь храма, чтобы поставить свечи. Участники калязинской группы поддержки поблагодарили военнослужащих за стойкость духа и выразили им слова поддержки.