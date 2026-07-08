В Твери снесут 46 незаконных ларьков, гаражей и заборов

Владельцам дали два месяца на снос. Фото: Ирина ТАРАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент экономического развития Администрации города Твери сообщил о планируемом сносе 46 незаконно размещенных нестационарных объектов.

В список подлежащих демонтажу объектов вошли ограждения на Индустриальной, Георгиевской, Оснабрюкской улицах и набережной Афанасия Никитина, гаражи на улицах Горького и Паши Савельевой, торговые павильоны на Волоколамском и Петербургском шоссе, бытовки, навесы, ограничители парковки, а также эстакады и промышленные станки в Приустьевском переулке.

Владельцам незаконных построек и конструкций предоставлен двухмесячный срок для их добровольного сноса и приведения участков в первоначальный вид. Если в течение двух месяцев собственники не уберут имущество самостоятельно, принудительный демонтаж будет организован уполномоченными городскими службами.