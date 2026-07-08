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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:01

Тверские спасатели за сутки потушили два пожара и помогли при двух ДТП

МЧС Тверской области подвело оперативные итоги работы дежурных смен по состоянию на утро 8 июля
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарно-спасательные подразделения МЧС по Тверской области за прошедшие сутки ликвидировали два техногенных пожара. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС по Тверской области за прошедшие сутки ликвидировали два техногенных пожара. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области предоставил сводку происшествий за минувшие сутки по состоянию на 6:00 8 июля 2026 года.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два техногенных пожара. Возгорание произошло на 1-й улице СНТ «Приозерное» Удомельского муниципального округа, также зафиксирован один случай горения мусора.

На дорогах региона спасатели дважды привлекались для устранения последствий дорожно-транспортных происшествий. На контроле ведомства в Тверской области остаются ситуация на водных объектах, мониторинг погоды и прохождение зарегистрированных туристических групп.