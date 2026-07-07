Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2026 19:16

В Тверской области водитель погиб при опрокидывании трактора

От полученных при опрокидывании трактора травм сотрудник местного предприятия скончался на месте происшествия
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Смертельное происшествие произошло 7 июля на одном из предприятий. Фото: Прокуратура Тверской области.

Смертельное происшествие произошло 7 июля на одном из предприятий. Фото: Прокуратура Тверской области.

Трагический инцидент на производстве унес жизнь сотрудника одного из предприятий Кувшиновского муниципального округа Тверской области. Вечером 7 июля мужчина выполнял работы на тракторе, когда транспортное средство перевернулось. Рабочий получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

На месте работают силовики. Фото: СК Тверской области.

На месте работают силовики. Фото: СК Тверской области.

Торжокский межрайонный следственный отдел СК РФ организовал доследственную проверку, следователи уже опрашивают очевидцев случившегося. На место происшествия также выезжала прокурор Кувшиновского района Анастасия Ефремова. Надзорный орган координирует проверку и оценивает соблюдение законодательства об охране труда уполномоченными должностными лицами предприятия.