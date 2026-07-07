В Тверской области водитель погиб при опрокидывании трактора

Трагический инцидент на производстве унес жизнь сотрудника одного из предприятий Кувшиновского муниципального округа Тверской области. Вечером 7 июля мужчина выполнял работы на тракторе, когда транспортное средство перевернулось. Рабочий получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Торжокский межрайонный следственный отдел СК РФ организовал доследственную проверку, следователи уже опрашивают очевидцев случившегося. На место происшествия также выезжала прокурор Кувшиновского района Анастасия Ефремова. Надзорный орган координирует проверку и оценивает соблюдение законодательства об охране труда уполномоченными должностными лицами предприятия.